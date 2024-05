Korvpalliliit ei andnud meistriliiga kohta soovinud Reinar Halliku klubile vabapääset

Võistkond esitas taotluse vabapääsme saamiseks, kuid juhatus ei rahuldanud seda. «Juhendis ei ole niisugust vabapääsme andmise võimalust ette nähtud ning juhatus ei soovinud erandit teha. Viimastel aastatel on sportlikul printsiibil jõudnud esiliigast meistriliigasse Rakvere Tarvas, Viimsi ja Keila, seega on see täiesti võimalik,» selgitas korvpalliliidu liigade juht Henri Ausmaa Postimehele.