Jõhvi kergejõustikuõhtul tulevad kettaheites starti maailma suurimad ässad

Eelmisel aastal samal võistlusel 100 meetri Eesti rekordi (10,18) püstitanud Karl Erik Nazarov saab Jõhvis võimaluse kõrgeid reitingupunkte püüda ka 60 meetri distantsil, mis on tavapäraselt on olnud sisevõistluste ala.

«Olümpiahooaja eesmärk on püsida terve, olla kiirem kui kunagi varem ja jõuda Pariisi. Teekond sinna algab nädala pärast Jõhvis. Super, et Eestis sellisel tasemel kergejõustikuvõistlus toimub ja aitäh korraldajatele, kes said programmi lülitada kaks lühikest sprindidistantsi, mis mõlemad lähevad reitingupunktide kogumisel arvesse. Et talvehooaeg jäi vigastuse tõttu vahele, on minu jaoks ülioluline saada enne tiitlivõistlusi kirja võimalikult häid võistlusi vähese energiakuluga. Loodan nii 60 meetri kui 100 meetri distantsil näidata Jõhvi publiku ees vähemalt samasugust kiirust nagu aasta tagasi,» rääkis Nazarov optimistlikult.