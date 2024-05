Karjääri lõpetav tennisekaunitar on pöörases hoos

Nimelt on korra suure slämmi turniiril finaali jõudnud Collins võitnud oma viimasest 20 mängust tervelt 19 ning praegu toimuval väga kõrgetasemelisel Rooma WTA-turniiril on ta jõudnud poolfinaali, kus kohtub Arõna Sabalenkaga (WTA 2.).

Collins on karjääri jooksul võitnud neli WTA-turniiri. Ameeriklanna on viimastel aastatel olnud erinevate tõsiste tervisehädade küüsis ning soovib saada emaks, mis on ka põhjus, miks ta riputab reketi varna.