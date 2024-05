Prometei tulevik on kahtluse all. Milline on Ukraina superklubi pärand Eestile?

Eelmisel nädalal kirjutas Läti meedia, et lõppenud ühisliiga hooaeg võis jääda Prometeile viimaseks. Läti korvpalliliigade direktor Salvis Mētra sõnas siiski Sportacentrsile, et avalikult on Ukraina klubi andnud mõista, et nemad soovivad liigas jätkata.