Jõhvile joostakse välismaalt tormi, ukse taha jäävad ka 10,0-sprinterid

Kuna võistluseks on võimalik end üles anda reede õhtuni, ei saa peakorraldaja Mati Lilliallik veel kõiki nimesid välja hõigata. Küll avaldab ta, et Eestisse on tulemas sportlasi 32 riigist ning Jõhvi peale on tänavu joostud säärast tormi, et neil on tulnud eos pooltele sooviavaldajatele eitavalt vastata. «Kui meil oleks palju raha, siis võiks teha kaks võistlust järjest, aga paraku peame piirduma ühega,» kostab ta naljatledes.