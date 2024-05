Tänaku tiim võtab riski, mis võib väga valusalt kätte maksta

WRC-sarja tulevik saab selgeks 11. juunil, kui toimub Maailma mootorispordi nõukogu (WMSC) istung, kus hääletatakse 2025. ja 2026. aasta tehniliste reeglite muudatuste üle. Tänaku tööandja tunnistas, et kui nad proovinuks veel seni kinnitamata reeglitega võidu joosta, oleks sel olnud meeskonnale oluline mõju.

«Meil pole tõesti ressursse ega huvi, et kõiki võimalikke variante katta. Nii et selle asemel, et püüda teha natuke kõike – mis pole mootorispordis kunagi hea – oleme teinud teadliku valiku ja suunata 100 protsenti oma ressurssidest Hyundai i20 N Rally1-auto arendamisele,» ütles Abiteboul DirtFishile.