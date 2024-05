VIDEO USA viskas Prantsusmaa 18 minutiga pihuks ja põrmuks

USA tegi Prantsusmaaga sotid selgeks sisuliselt kolme minutiga. Avavärav visati prantslaste võrku 45. sekundil, kui täpne oli New York Islandersil mängija Brock Nelson. Vähem kui kolm minutit hiljem viskas seisuks 2:0 Matthew Boldy (Minnesota Wild). Sama mees tegi veel skoori kui mängitud oli veidi üle poole avaperioodist ning 4:0 lõi 18. minutil Johnny Gaudreau (Columbus Blue Jackets).

Aegade jooksul kahekordseks maailmameistriks tulnud USA viimase värava viskas Shane Pinto (Ottawa Senators) kaks minutit enne kohtumise lõppu. USA on võitnud neljast mängust kaks, kaotatud on Slovakkiale ja Rootsile ning nii ollakse kaheksaliikmelises alagrupis kolmandal kohal. Vaid grupi punast laternat Poolat võitnud Prantsusmaa on kuuendal kohal.