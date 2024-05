Radikaalne ettepanek: F1s võiksid kõik sõitjad punkte saada

Iseenesest pole punktisüsteemile uue elu andmine midagi uut. Sellest on sahistatud ka varem, kuid nüüd on sel teemal sõna võtnud mitu tiimibossi. Punktide jagamise muutmist arutati ka mõni kuu tagasi F1 komisjonis, kuid siis kokkuleppele ei jõutud. Nüüd on McLareni paadis ka näiteks Aston Martin ja RB, mille juhid arvavad, et säärane raputus oleks vajalik.

«On aeg heita pilk sellele süsteemile. Sest ma isiklikult arvan, et alati peab olema mille eest võidelda, olenemata sellest, mis kohal sa oled,» rõhutas Aston Martini tiimipealik Mike Krack. Kronen Zeitungi andmeil näib praegu tõenäoline stsenaarium, kus punkte antakse kuni kaheteistkümnenda kohani.

Kuid Brown astus sellest ideest sammu edasi. «Võiks lauale panna variandi, et punkte saaksid kõik sõitjad. See oleks muidugi üsna suur muutus, kuid punktide osas muudab see iga möödasõidumanöövri palju olulisemaks,» arvas Brown, kelle sõnul aitaks punktireformis F1 sarjas pinget tõsta.

Kas selline ettepanek on realistlik, pole veel kindel. Samas kinnitas Brown, et praegu on kõik meeskonnad punktide saamise piiri suurendamise poolt. Teda toetab ka RB meeskonna boss Laurent Mekies, kes toob välja veel ühe põhjenduse. «Tagaotsa meeskondi pole enam. Meil on kümme tõeliselt tugevat meeskonda,» arvas Mekies.