Meedia: Mbappé leidis uue klubi, kuid kaotab kümneid miljoneid

PSGs teenis ta pea viis korda rohkem ehk 72 miljonit, mis tähendas, et ta teenis Pariisi pealinnaklubis kuuga poole vähem, kui saab Hispaania pealinnas aastaga.

Mängus on aga oluline nüanss, sest Realiga lepingut allkirjastades kantakse tema kontole 150 miljoni euro suurune summa. Meedia andmeil kinnitatakse üleminek ametlikult juunikuus.

Kui Mbappé lahkumine PSGst eelmisel nädalal ametlikuks sai, siis oli suhteliselt kindel, et tema järgmiseks leivaisaks saab just Real. Väidetavalt olla Reali president Florentino Pérez juba peatreener Carlo Ancelottile teatanud, et pangu end Mbappé saabumiseks valmis.