Barcelona solvunud president tahab peatreenerist lahti saada

Hispaania meedia andmetel on Laporta väga solvunud treeneri avalduses, mis ta tegi enne Hispaania liiga eilset 36. vooru kohtumist Almeriaga. Kuigi Barcelona selle kohtumise 2:0 võitis, siis Xavi avaldas enne matši arvamust, et Barcelonal on järgmisel hooajal raske Madridi Realiga võistelda, sest klubi majanduslik olukord on halb, edastas Mundo Deportivo.

Xavi sõnul ei valitse jalgpallis enam 25 aasta tagune olukord, kus peatreener ütles, mida ta tahab saada. «See ei tööta enam nii. Ma saan aru, mis toimub ja me peame hakkama saama. Praegu ei ole me samades tingimustes kui teised klubid, kus saadakse paremini hakkama finantsiliste ausa mängu reeglitega. Kuid see ei tähenda, et me ei püüaks oma eesmärke saavutada,» rääkis Xavi mängueelsel pressikonverentsil.