INTERVJUU Heiki Nabi: lasen mõtetel settida, otsustan karjääri jätkumise üle hiljem

Pärast dopingukaristusest vabanemist ütlesite eelmise aasta kevadel, et teil on tippspordis järele jäänud veel aasta või poolteist. Kuivõrd te pole lõplikku otsust teinud, siis ilmselt tunnete, et maadlusringis oleks veel midagi öelda.

Eelmisel kevadel võtsin asja nii, et eesmärk on see ja see. Ma pole kunagi vaadanud ette liiga pikalt, aastate kaupa. Ikka nii, et millal tuleb järgmine MM või olümpia, ja seal sihid selleni. Kui see käes on, vaatame edasi.

Tol hetkel oli järgmiseks sihiks Pariisi olümpia, ning seda pääset tuli püüda. Nüüd, kui see etapp on läbi ja selgus majas, panebki mõtlema, et kas on justkui kõik?

Kas tuleb selge joon vahele ja ei tee enam midagi või on mingeid võistlusi-asju veel mõtet teha. Praegu ma veel ei tea seda. Olümpiale ma ei saanud, nüüd ei tuleks tükk aega ühtegi olulist võistlust.

Mul on kahju, et ei pääsenud olümpiale, seetõttu, et tööga, mida ära tegin, saavutasin päris hea vormi ja ühtlasi õppisin enda kohta palju. Saaksin olümpial testida, mida veel oleks võimalik paremini teha.

Tundsin, et olen olümpiapiletit väärt. See teeb haiget ja närib. Ei olnud nii, et oleksin halvas vormis, aga mind aidati olümpiale.