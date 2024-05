Naftaraha abil saab sajandimatš viimaks teoks

Suure lahingu ootuses jagunevad ennustused pooleks

Britt Tyson Fury ja ukrainlane Oleksandr Ussõk selgitavad laupäeval selle sajandi esimese raskekaalu poksi absoluutse maailmameistri. Mitmed suurkujud ennustavad 37-aastase Ukraina vägilase triumfi, ent leidub ka neid, kelle arvates pole tal 35-aastase Fury vastu võimalustki.

«Ussõk võidab punktidega. Kui kohtunikud hindavad matši õiglaselt, siis näen, et Ukraina poksija teenib ühehäälse võidu. Ainus viis, kuidas see matš võiks pingeliseks minna, on see, kui kohtunikud teevad ebakompetentseid otsuseid,» lausus endine maailmameister Tony Bellew BBCle antud usutluses.

Samas viimane absoluutne maailmameister Lennox Lewis ei näe ukrainlasel võimaluski. Tema arvab, et just kohtunike hinded kalduvad Fury kasuks. Samal seisukohal on ka endine ilmameister Anthony Crolla.

«Olen alati öelnud, et tippvormis ja fokusseeritud Tyson Fury on parim raskekaalu poksija siin planeedil. Usun seda endiselt. Fury võidab viimastes raundides või punktidega. Ta on füüsiliselt oluliselt paremas vormis,» lausus Crolla.

Kui endised poksilegendid on erinevates leerides, siis erinevate spordialade tipud on pigem Ussõki nurgas. Näiteks usuvad ukrainlase edusse nii maailma tuntuim vabavõitleja Conor McGregor kui ka Inglismaa jalgpallilegend Rio Ferdinand.

«Ussõk on salakaval poksija. Kui keegi suudab Furyt võita, siis on see tema,» leidis McGregor. «Ussõk võidab. Sellest tuleb uskumatu matš,» lisas Ferdinand.

Ennustamine on ühesõnaga tänamatu töö ja parema ülevaate, kes ja kuidas ikkagi võidab annab laupäeval toimuv matš. Üks on selge, et ajaloo esimene nelja meistrivöö omanik saab endale tiitli absoluutne maailmameister.