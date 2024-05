Unikaalne MM-ralli avaldas rõõmsa teate

Veel mõned aastad tagasi toimus Rootsi MM-ralli Värmlandi lähedal, ent lumepuuduse tõttu koliti põhjapool asuvasse Umeåsse. 2022. aastast ongi just selles piirkonnas kihutatud ja sealsed tingimused on ideaalsed talveralli pidamiseks.

Ka WRC-sarja promootor on rahul rootslaste tegemistega. «Rootsi ralli on enam kui lihtsalt talveralli. See pakub mootorispordisõpradele unikaalse kogemuse. Promootorina oleme väga õnnelikud, et ralli toimub endiselt Umeås. See tagab stabiilsuse ka Rootsi ralli korraldajatele,» lausus WRC-sarja promotsiooni eest vastutav Jona Siebel.