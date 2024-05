HOKI MM Rekord ehk kolm väravat 26 sekundiga põrmustas Läti lootused

Mullu MMil ajaloolise pronksmedali võitnud Läti koondis on aastaga läbinud noorenduskuuri. Käimasoleval MMil pole näidatud sarnast hoogu ning suureskooriline kaotus favoriit Rootsile tähendab, et meie lõunanaabritel on raske ka alagrupist edasi pääseda.