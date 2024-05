Eesti viimase kümnendi kiireim sprinter peab EMi vahele jätma

Kui esiti loodeti, et Võro saab hooaja tähtsaimaks võistluseks terveks, selgus nüüd, et atleedi vigastus osutus kardetust tõsisemaks ja Eesti esinumbrit ei näe ka EMil. Seda kinnitas Pärnu Postimehele antud intervjuus teatenaiskonda kuuluv Ann Marii Kivikas, kes usub, et Eesti kvartett on juuni teisel nädalavahetusel Roomas võrreldes Bahamaga palju paremas jooksuvormis ja teatevahetuste osas samu vigu enam ei tehta.