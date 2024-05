Skandaalne Elvis Brauer ründas mängu ajal kohtunikku, sekkuma pidi politsei

Hell Hunt on mängu ristinud «Mustaks Laupäevaks», mis läheb Eesti jalgpalli ajalukku, sest nende mäng Zenitiga lõpetati enneaegselt juba mõned minutid pärast avavilet. Sotsiaalmeedias tehtud postituse põhja tekkis mängus alguses Zeniti mängijal konflikt peakohtunikuga, kelleks oli protokolli andmeil Kirill Andreev. Kinnitamata andmetel oli selleks Zeniti mängijaks just Brauer.

See tõi kaasa mängu katkestuse ning kohapeale kutsuti politsei. PPA kommunikatsioonibüroo kinnitas Postimehele, et selline intsident täna tõesti Tallinnas toimus. «Täna kutsuti politsei Tallinnas jalgpallimängule, kus esialgse info järgi oli kohtunik andnud ühele mängijale punase kaarti, mispeale see mängija omakorda kohtunikku ühe korra lõi. Kohtunik arstiabi ei vajanud,» selgitas politsei pressiesindaja Kaarel Kallas.