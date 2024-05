HOKI MM Soome olukord muutus veel hapramaks

Viimane periood kulges juba Kanadalaste taktikepi all. Esmalt mindi 11. minutil 4:3 juhtima ning viimasel minutil visati võiduvärav juba tühja väravasse.

Kanada on võtnud viis võitu, Soome on seitsme punkti ja kahe võiduga neljandal kohal. Praeguse seisuga läheksid nad alagrupist viimasena play-off’i, kuid et seda kohta kindlustada, tuleb järelejäänud alagrupimängudes võite noppida.