Paide oli Tartus raskustes, Flora pusis Transiga ja Kalju naasis võidukalt Hiiule

Esmalt pea 300 pealtvaataja silme all Tartu Tamme staadionil toimunud mängu juurde. Seni kolm võitu saanud Tammeka näitas tabeli teise Paide vastu kõvasti hambaid.

Nelja kaotuse ja ühe viigi kõrvale kaheksanda võidu saanud Paidel on nüüd 25 punkti ja sellega ollakse kindlalt teisel kohal, liider Tallinna FCI Levadial on 29 punkti, Tammeka on 12 punktiga kuuendal kohal.