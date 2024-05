Veerandsada! Resultatiivne Anier aitas koduklubi ajaloolise meistritiitlini

Kogu kohtumise väljakul viibinud Anier lõi mängu esimesed kaks tabamust. 2:0 tulemusega ka avapoolaeg lõppes. Lee Man juhtis mängu enne lõppu koguni 6:0, ent viimastel minutitel said võõrustajad ka auvärava kirja.

Tänavu Hongkongi kõrgliigas kaotuseta püsival Lee Manil on enne viimast vooru kirjas 51 punkti. Sellega edestatakse mullust meistrit Kitcheed kuue silmaga ehk ollakse püüdmatus kauguses. Lisaks meeskonna edule on hooaeg hästi kulgenud ka Anierile, kes tõusis tänaste tabamustega väravaküttide edetabelit juhtima. Tal on kirjas 19 mänguga 15 väravat.