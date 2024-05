Õhku haihtunud tennisekaunitar varastas koos perega

Sellist infot levitab Itaalia meedia. Ajaleht La Repubblica tegi kindlaks, et Giorgi tegemiste vastu tunneb huvi kohalik maksuamet. Firenze lähistel asunud villas elanud Giorgi võttis seal omaniku sõnul kaasa kõik, mis võtta andis.

«Nad mitte ainult ei lahkunud midagi ütlemata kuue kuu üürivõlaga, vaid võtsid poole meie mööblist kaasa. Pärsia vaibad, peen mööbel, isegi antiikne pooletonnine laud. Jutt käib 50–100 tuhande euro suurusest kahjust,» rääkis villaomanik.

Omanik võttis ühendust tennisisti isa Serioga ning vestlus temaga kujunes väga kummaliseks. «Kirjutasin talle, et nad peavad meile vähemalt meie asjad tagasi andma. Ta vastas põlastavalt, et need on väheväärtuslikud esemed,» jutustas majaomanik, et röövimisega oli ilmselt seotud kogu pere.

Avalikult pole teada, millised on Giorgi võlad riigi ees, kuid vähemasti üüritud kinnisvara omanik on püha viha täis ja soovib oma vara tagasi. «Need objektid on osa mu ema ja minu elust: ma tahan neid tagasi. Vähemalt sedagi, sest oleme tuhandete ja tuhandete eurode ulatuses saamata jäänud üüritulu osas lootuse kaotanud.»

32-aastase Giorgi karjääri lõpetamine on kukkunud välja pehmelt öeldes kummaliselt. Ta oli maailma edetabelis langenud 116. reale ning viimati mängis ta märtsi teises pooles Miami suurturniiril, kus jõudis teise ringi. Seal kaotas ta maailma esireketile Iga Swiatekile.

Tippsportlased teavitavad karjääri lõpetamisest tavaliselt pressikonverentsil või sotsiaalmeedias, aga Giorgi puhul saabus selgus, kui tähelepanelikud tennisesõbrad leidsid kogemata karjääri lõpetanud mängijate nimekirjast.

Corriere della Sera teatel üritas WTA helistada nii Giorgile, tema isale Sergiole kui ka vendadele Amadeusile ja Leandrole, et karjääri lõpetamise põhjuste osas infot saada, aga nende telefoninumbrid pole enam kasutuses. Samuti pole teada, kus Giorgid on, aga Itaalias spekuleeritakse, et pere on riigist lahkunud, sest neil on kodumaal mingisugused probleemid.

Suure slämmi turniiridel jõudis Giorgi parimal juhul esikaheksasse, seda 2018. aastal Wimbledonis. Tänu oma väljanägemisele peeti teda aastaid kõige ilusamaks naistennisistiks.