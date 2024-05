Venemaa sportlased said viimati olümpiamängudel oma lipu ja hümniga esineda 2016. aastal Rio de Janeiros. Alates 2018. aasta Pyeongchangi talimängudest on nad esinenud Venemaa olümpiakomitee sportlastena, kuid vahetult pärast 2022. aasta Pekingi taliolümpiat alustatud sõja tõttu Ukrainas võeti neilt ka see võimalus.

Nii näemegi Pariisis suvemängudel võistlemas maksimaalselt 40 Venemaa sportlast, kui kolm aastat tagasi Tokyo olümpial oli neid 330. Välbe juhtida on Venemaa suusaliit, mille sportlased tõid 2022. aastal Pekingis Venemaa olümpiakomiteele neli kuldmedalit.

Venemaa agressioonisõda Ukrainas on nende sportlaste rahvusvahelistel võistlustel osalemisele suure põntsu. Eriti palju on saanud pihta Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) egiidi all toimuvate alade sportlased. Välbe sõnul alustavad nad iga olümpia järel järgmisteks ettevalmistumist, kuid nüüd on asjalood teistmoodi.

«Saan aru, et järgmisel hooajal me MMile ei pääse. Siin pole tegemist, nagu öeldakse, sportlikku küsimusega, vaid põhjuseks on poliitiline komponent. Aga me ei saa ikkagi 100-protsendilise kindlusega väita, et me kindlasti (2026. aasta – toim) olümpiamängudele ei lähe.

Me ei saa seda öelda, sest kõik võib muutuda üleöö, kogu poliitika ja kogu see jama, mis seal praegu eksisteerib. Aga mis tingimustel me läheme? Koondis saab kindlasti minna ainult siis, kui on lipp ja hümn. Me ei tohiks isegi millelegi muule mõelda,» rääkis Välbe YouTube Andrei Romanovile antud intervjuus.