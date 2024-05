Karol Mets ja St. Pauli lõpetasid ajaloolise hooaja võidukalt

St. Pauli jaoks oli tegemist esiliiga esimese tiitliga, hõbedale olid tuldud kolm korda. Teiseks tuli Kieli Holstein, jäädes 69 punkti kogunud St. Paulist maha vaid punktiga ning just nemad kaks kerkivad uueks hooajaks kõrgliigasse ja hakkavad mõõtu võtma selliste suurustega nagu Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia.

Varem on Eesti jalgpalluritest Euroopa tippliigades mänginud Mart Poom (Inglismaal), Ragnar Klavan (Saksamaal, Inglismaal, Itaalias) ja Georgi Tunjov (Itaalias).

Eesti vutifännide kõige suurem küsimus seisneb mõistagi selles, kas Mets sõlmis mullu suvel aastase või pikema lepingu? Selle nädala alguses Postimehele antud intervjuus avaldas Mets, et klubi pole seda avaldanud ja ka portaalis Transfermarkt pole vastavat infot. «Saan öelda, et minu leping ei lõpe käesoleva hooajaga. Kindlasti on minu eesmärk mängida 1. Bundesliga’s,» kommenteeris Mets.