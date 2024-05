Nooruslik Eesti naiskond jäi Ukrainale kindlalt alla

Kolmandas geimis jätkati veelgi nooremas koosseisus: Vahula, Vares, Lember, Pertens, Pill, Mirjam Karoliine Kask ja Leenurm. Algus oli ilus, Pilli blokk andis Eestile 4:1 edu ja Varese rünnak tegi seisuks 5:2. Ukraina jõudis 7:7 viigini ja edasi hoidis vastane mõnepunktilist edu. Geimi keskel saadi serviässa järel kätte 14:11 edu, ent Pertens vähendas kohe vahe punkti võrra. Aga edasi pani Ukraina sisse järgmise käigu ning järjekordne äss tegi seisuks 19:12 ja geim võideti 25:13.