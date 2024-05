Johannes Erm: suuri vigu ei teinud ja haiget ei saanud. Taastub enne EMi ilusti ära

Ühe tagasilöögi sai Erm avapäeval kõrgushüppes. Jätkuvalt nõrgema jala pealt hüppav Erm ületas 1.91, mis tähendas rekordgraafikuga 17 miinuspunkti. Arvestades, et tema tippmark on 2.04, siis jäid lauale korralikud punktid. «Samm oli madal, pole sellist viga kõrgushüppes varem teinud. Ja ma ei osanudki seda parandada. See ehk võiski olla selle kümnevõistluse kõige suurem tagasilöök,» ütles Erm.

«Ma arvan, et on veel varu. Praegu pole veel tippvormi ja natuke vara on lisapunkte loota. Enne Roomat tuleb nüüd kiirelt taastuda, tuleb töine aeg. Kolm nädalat on jäänud.» Kas nüüd võiks isiklik tippmark paraneda? «Siit saab ainult edasi minna,» vastas Erm.