HOKI MM USA viskas 10 väravat ja purustas rekordeid

🚨Johnny Gaudreau breaks the USA points record for #MensWorlds 👏 #USAKAZ @usahockey pic.twitter.com/gWeuZimqVK

See polnud ainus ajalooline verstapost pühapäevases purustavas 10:1 võidus. Brock Nelson viigistas 75-aastase rekordi, lüües USA meeskonna eest oma 19. MMi värava. Nelson jagab nüüd selles statistikas esikohta Bruce Matheriga, kes lõi 1949. aasta MMil 19 väravat.

Austria noppis MMil teise võidu, kui alistas 4:1 Norra. Austrial on nüüd koos seitse punkti ning nad on võrdsel pulgal Soomega, kel on mäng vähem peetud. Põhjanaabritel oleks alagrupist edasipääsu elushoidmiseks hädasti vaja homme võitu Taani vastu.