Levadia pusis ja pusis ning sai suvepealinnast võidu kätte

Pärnu Rannastaadionil tuli muruhooaja avamist vaatama pea 800 pealtvaatajat ning nende silme all suutis võõrustajaklubi liigaliidri vastu poolaja taga null hoida. Kohe teise poolaja alguses eksis Pärnu mängija sööduga, selle kasutas oskuslikult ära Levadia ja Felipe Reis viis pealinnaklubi juhtima.

Levadiale tähendas 11. vooru võit hooaja kümnendat, ning nii kindlustati punktitabeli liidrikohta. Neil on koos 32 punkti, Paide Linnameeskond jääb teisena neist maha seitsme silmaga.

Kalevil on nüüd koos neli võitu ja 15 punktiga ollakse kindlalt tabeli keskmik ja viiendal kohal. Unitedil on üks võit ja kaheksa kaotust ning saadud viie punktiga on liiga uustulnuk punaselaterna rollis.