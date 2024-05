Norra ründaja pommitas Reali värava auklikuks ja liitus eksklusiivse klubiga

Sørlothist sai 11. mängija, kes on Reali vastu löönud ühes mängus neli või enam väravat. Kümnes mees, kes sellise vägitükiga hakkama sai oli mullu aprillis Valentín Castellanos. Girona ründaja aitas oma klubi Reali vastu 4:2 võidule. Enne teda sai sellise saavutusega hakkama Robert Lewandowski, kui ta mängis 2013. aastal veel Dortmundi Borussia ridades. Seega on poolakas ainuks mängija, eks löönud Realile neli väravat Meistrite liigas.

Sel sajandil on neli väravat Realile löönud ka Diego Milito, see toimus 2006. aastal Zaragoza 6:1 võidumängus. Ülejäänud seitse jalgpallurit, kes on Reali vastu löönud neli või rohkem väravat pärinevad kaugest minevikust enam kui poole sajandi tagant. Neist ainsana on viis väravat Realile löönud Esteban Echevarria, kes sellega hakkama 1947. aastal Oviedo Reali ridades.