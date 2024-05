800 000! MM-ralli üllatas pöörase publikunumbriga

WRC-sarja viies etapp Põhja-Portugalis on ajast aega olnud suur publikumagnet, kuid WRC kodulehel avaldatud artiklist tuli välja, et loetud päevade jooksul käis kiiruskatsetel ja rallikeskuses 800 000 inimest.

Ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala sai kogeda, kuivõrd populaarne on Portugalis ralli. «Isegi mina võin tunda end staarina, sest inimesed küsivad minult autogramme ja pilte. See on imeline. Siin on ainulaadne kirg ralli vastu. Kui meil poleks selliseid inimesi, poleks meil ka kirge,» jutustas soomlane.