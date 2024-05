M-Spordi sõitja: olen üsna lähedal Tänaku tempole Fordiga

Kui Ott Tänak eelmise aasta lõpus M-Spordi meeskonnast lahkus, ennustati, et ega tänavu tiim suurde mängu ei sekku. Vastupidist on tõestanud Adrien Fourmaux, kes on MM-sarja punktitabelis neljandal kohal. Prantslane avaldas lootust, et on eestlase eelmise aasta kiirusele jõudnud väga lähedale.