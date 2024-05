Maineka mitmevõistluse pooleli jätnud Lillemets: polnud mõtet lolli mängida

Aasta alguses alanud koostööd Holger Peeliga hindab Lillemets väga heaks, kuid selle puhul on siiani olnud üks häda. Kuna Peeli n-ö peaõpilane Erm on järjepanu valmistunud sise-MMiks ja nüüd EMiks, siis on kahe dekatleedi treeningkavad erinevalt üles ehitatud ja omavahel nihkes.

«See on asja veidi keerulisemaks teinud, et me pole Jussiga (Johannes Ermi hüüdnimi - K.J.) saanud sama jalga käia, aga see kõrvale jättes on kõik väga hästi laabunud. Ma olen tõesti selle otsusega rahul ja ei jõua ära oodata, kuniks saame hakata ka päriselt koos trenni tegema,» kiirgas Lillemetsast optimismi.

Samamoodi ammutas ta Götzises optimismi Sven Rooseni vägitegudest. Kui võistluse eel oli hollandlase tippmark ühe punkti võrra Lillemetsa omast parem ehk 8157, siis Austrias püstitas 22-aastane deklateet koguni kuus isiklikku rekordit ja nihutas kümnevõistluse tippmargi 8517 silma peale. Ehk tegemist oli 360-punktilise rekordiparandusega.

Sven Roosen tuli Götzises paljudelegi üllatuslikult 8517 punktiga teiseks. Foto: Jasper Jacobs

«Seda oli väga vahva vaadata! Mulle meeldib, kui mehed niimoodi paugutavad ja panevadki kokku ideaalilähedase võistluse,» sõnas Lillemets, kes ise 8500-punktist unistanud nii kolm-neli aastat.

Ent tõik, et säärast võistlust vahepeal kokku pole õnnestunud panna - Lillemetsa isiklike rekordite summa on 8595 - tekitab aegamisi frustratsiooni. «Endal oleks ka neid särtsakamaid ja säravamaid hetki vaja. Praegu on nii, et kui kuskil paugutadki, siis järgmise alaga annad kohe ära. Või oled pikalt keskpärane ja siis vajub ära. Tasakaalu pole.

Tahaks, et see tekiks, sest hea emotsiooni pealt on lihtsam edasi minna. Kui järjest isiklikke rekordeid püstitad, siis on väga palju lihtsam võistelda. Aga ei hullu, küll need tulevad - töö selle nimel käib,» lõpetas ta siiski lootusrikkalt.