Eesti mitmevõistleja naaseb Götzisest nurjunud võistluse, kuid positiivsete emotsioonidega

Kõrgushüpe – 1.63 (rekordseerias 1.73, tippmark 1.81)

Kuulitõuge – 12.95 (rekordseerias 13.55, tippmark 14.02)

Palm: «Meetrit tahtnuks vähemalt juurde. Kõik proovikatsed, ka need, mis koha pealt tegin, lendasid kergelt üle 13 meetri. See ala läks kehvasti.»

200 m jooks – 25,50 (rekordseerias 25,17, tippmark 25,17)

Kaugushüpe – 5.65 (rekordseerias 6.13, tippmark 6.26)

«See pole päris see. Kaks esimest katset astusin napilt üle, nii alla viie sentimeetri. Teine katse oli tegelikult päris hea ja treener ütles video põhjal samuti, et kõik on hästi ja ma võtku samme veidi tahapoole.