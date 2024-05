FOTOD Teletäht kadus ootamatult ekraanilt, põhjuseks verine õnnetus

Woodsi kohta olid hakanud tiirlema juba erinevad kuulujutud, et miks küll populaarne teleajakirjanik äkitselt teleekraanidelt kadus. Et kõik jutud kummutada, avaldas ta lõpuks tõe oma sotsiaalmeediakontol.

Woods postitas endast Instagrami karmi foto ja teatas enne seda, et nõrganärvilistel ei tasuks järgnevaid fotosid vaadata. Naisel oli piltidel silmanurgas veritsev haav ja ka nägu oli verine.

Naine selgitas, et sai vigastada näiliselt süütult koduseid toimetusi tehes. Talle kukkus nimelt pähe lambivari, kui padjasõja käigus keegi padjaga lampi tabas.

Woods on läbi ja lõhki teleajakirjanik, kes on oma karjääri ehitanud alates käskjalast kuni produtsendi ja saatejuhini. Ta on üks Briti kuulsamaid jalgpallireportereid, olles töötanud ITVs ja TNTs ning juhtinud otseülekandeid Premier League'i ja Meistrite liiga kohtumistelt.