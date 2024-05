Pariisi olümpiamängudest unistanud Eesti vollepaar lõpetab koostöö

«Eile lõppes üks teekond, mille saavutamisest olen unistanud juba väikese poisina. Pariisi olümpial Eesti rannavollet ei ole. Kõige rohkem on lihtsalt kahju, et nii kõik läks. Mind toetab teadmine, et ma andsin sinna jõudmiseks endast absoluutselt kõik, mis võimalik. Nii ettevalmistustel kuni viimaste punktide mängimiseni välja. Sisse ei jäänud midagi ja ühtegi kahetsust mul sel teel ei ole. Leian, et kui juba unistada, siis suurelt - sõltumata lõpptulemusest on see teekond seda väärt,» lausus Nõlvak sotsiaalmeedias, kus tänas ka kõiki inimesi, kes on neid sellel pikal teekonnal toetanud.