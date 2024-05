VIDEO JA GALERII Kuidas jooksutreeningutega alustada? Fosti annab nõu!

Jooksutrennide juhendajad jagavad häid nõuandeid, kuidas jooksmisega alustada ja milliseid jooksuharjutusi võiksid harrastajad teha selleks, et jooksmine lihtsam ja kiirem oleks. Jooksutundidesse on oodatud nii jooksmisega alustavad huvilised, kui ka need, kes juba mõnda aega jooksmisega on tegelenud. Maikuu on ideaalne aeg jooksmisega alustamiseks ning Swedbanki Tallinna Maratoniks jooksusammu timmimiseks!