HOKi MM Soomlased suutsid krahhi vältida, kuid nende saatus veel kindel pole

A-alagrupis mõneti üllatavalt juba kolm kaotust saanud Soome läks eile õhtul vastamisi Taaniga ning teadis, et veerandfinaali lootuste säilitamiseks on neil tarvis võitu.

See 3:1 kujul ka teeniti, kuid selle jaoks tuli põhjanaabritel kõvasti vaeva näha: taanlaste väravalukk murti alles viimase kolmandiku alguses, kui täpne oli Hannes Björninen.

45. minutil tegi Rasmus Rissanen seisuks 2:0 ning Soome hokifännid said rahulikumalt hingata. Ent lõpp läks siiski põnevaks. Kaks minutit enne lõpusireeni õnnestus taanlastel Alexander True käe läbi üks tagasi visata. Seejärel võtsid taanlased viigiväravat jahtides välja ka väravavahi, kuid sihile ei jõudnud.

Pekka Jormakka oli see, kes hoopis viimasel minutil litri tühja Taani võrku saatis.

3:1: võit tähendab soomlaste seda, et voor enne alagrupiturniiri lõppu hoiavad nad A-alagrupis neljandat kohta ja on justkui kinni veerandfinaali kohas. See võidakse neilt aga ära näpsata. Nimelt kohtub Soome viimases voorus neist eestpool oleva Šveitsi, Austria omakorda alagrupi autsaideri Suurbritranniaga.