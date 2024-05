Pisarais Guardiola: jään Jürgen Kloppi igatsema

«Jään teda kõvasti igatsema. Jürgen mängis väga suurt rolli mu elus. Tema oli see, kes mu sellele treeneritasemele tõi. Leian, et me austame teineteist meeletult. Ta oli väga suur vastane mu elus. Soovin talle elus kõike paremat,» sõnas hispaanlasest juhendaja pisarsilmi.

Nädala alguses lausus Klopp ka, et Guardiola olevat maailma parim treener, kuivõrd tal on õnnestunud City tüürida nüüdseks siis nelja järjestikuse Inglismaa meistritiitlini. Selle lause meenutamine muutis hispaanlase veel härdamaks.

«Mul on tunne, et ta naaseb veel üks hetk. Tahan lihtsalt öelda suur-suur aitäh kõikide tema öeldud kiidusõnade eest, kuid ta teab väga hästi, et minu selja taga on väga palju inimesi ja klubi, kes mulle kõike seda võimaldab,» sõnas Guardiola.

Klopp ja Guardiola on vutiväljakutel vastamisi läinud 30 korda - ka eelmiste klubidega - ning Klopp on võitnud 12 ja Guardiola 11 mängu. Seitse kohtumist on lõppenud viigiliselt.

Üheksa aastat Liverpooli peatreenerina tegutsenud Klopp hüppab nüüd vutikarussellilt (vähemalt mõneks ajaks) maha ning kavatseb nautida tavalise inimese elu. «Ma ei jõua ära oodata elu pärast karjääri. Eks ole näha, mida see minu jaoks tähendab,» sõnas sakslane.