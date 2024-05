«Pärast kümmet aastat Madridi Realis olen otsustanud selle peatüki oma elus sulgeda. Soovin tänada kõiki inimesi, kes on mind avasüli vastu võtnud ja usaldanud. Eriti tänan Madridi fänne, kes on näidanud oma armastust minu vastu esimesest päevast kuni viimaseni,» lausus Kroos sotsiaalmeedias.

«Olen alati öelnud, et Madridi Real on ja jääb minu viimaseks klubiks. Olen õnnelik, et leidsin enda jaoks õige hetke lõpetamiseks. Saan selle otsuse ise teha. Mul oli alati ambitsioon lõpetada karjäär siis, kui olen veel tipus.»