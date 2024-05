Omavahelised duellid algasid 2005. aasta kevadel, mil Kalev/Cramo kandis viimast hooaega nime Ehitustööriist, Tartus aga oli veel legendaarne Rock. Kaks esimest (ka 2006. aastal) finaali olidki kõige tulisemad ja lõppesid pealinlaste minimaalse ülekaaluga 4:3. Tartusse on sel perioodil meistritiitel rännanud 2007., 2008. ja 2015. aastal (ning ka 2010, mil vastaseks oli Rakvere Tarvas).



BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ihkab rivaliteeti Tartuga. Foto: Tairo Lutter





Mullu jäi Kalev peale 3:0. «Tartu on kõvasti panustanud ja rääkinud terve hooaja, et tahab võita. Eesti korvpallile on seda rivaliteeti tagasi vaja,» kiitis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.



Tänavu sai Kalev/Cramo veerandfinaalis hõlpsalt jagu Tallinna Kalev/Snabbist ja poolfinaalis Rapla Avis Utilitasest, Tartu aga alustuseks Viimsist ning pingelisemas poolfinaalis mängudega 3:1 Pärnu sadamast.



«Kalevi seisust on väga raske midagi arvata, sest neil on olnud kerged matšid,» ütles Tartu peatreener Priit Vene.



Peatreener Priit Vene tahab meistritiitli tuua pärast 9-aastast vahet taas Tartusse. Foto: Sille Annuk





Tartlaste esitus pakubki suuremat huvi, sest Kalevist on suures plaanis teada, mida oodata, Vene on aga saanud tööd teha veidi üle kuu aja. «Poolteise kuuga tuli ära teha seitsme kuu töö. See pole lihtne, kompamine ja otsimine käib siiani. Enesekindluse kasvatamine, palli jagamine, tempo tõstmine, kaitsemäng – igas lõigus on olnud vaja midagi teha,» tutvustas üsna värske pealik.



Kui tema sõnul on Tartul kõik mängijad rivis, siis Kalev läheb finaalseeriale vastu kümne terve mehega. «Tartu on mingid rollid ümber mänginud. Pall liigub varasemaga võrreldes teistmoodi, rohkem püütakse saada korvi alla. Kõige suurem erinevus seisneb selles, et Harris ja Rosenthal viibivad koos rohkem väljakul,» vaagis Rannula vastaste viimase kuu aja tegemisi.



«Meie eelis peaks olema stabiilsus ja paberil pikem pink. Oluline on vältida pikki mõõnu, 40 minuti jooksul peaks meie kvaliteet välja lööma. Meie mängijatel on suuremad niisuguste otsustavate mängude kogemused,» hindas Kalevi loots.