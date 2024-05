Sadu miljoneid kulutanud tippklubi andis järgmisele tipptreenerile kinga

Alates 2022. aasta suvest on Chelsea kulutanud üleminekutena enam kui miljard eurot. Tulemused sellega pole sugugi paranenud. Muutusi ei suutnud tuua ka ühe hooaja ametis olnud Mauricio Pochettino, kelle teenetest nüüd ka loobuti.

Väidetavalt otsustasid mõlemad osapooled, et koostöö jätkamine pole õige. «Soovime Chelsea'i poolt Mauriciot tema teenete eest tänada. Ta on alati teretulnud Stamford Bridge'ile ja soovime talle tulevikuks edu,» teatas klubi spordidirektor Laurence Stewart.

Lisaks kõrgliigas saavutatud kuuendale kohale jõudis Chelsea ka liigakarikas finaali ning Inglismaa karikasarja poolfinaali. See polnud aga piisav Chelsea omanikule Todd Boehlyle. Ameeriklane on näidanud end väga kärsitu juhina, kes soovib kiiresti vägevaid tulemusi näha.

Just Boehly kärsituse tõttu on Chelsea viimase kahe aasta jooksul otsimas juba neljandat peatreenerit. Enne Pochettinot said küllalt kiiresti kinga nii Thomas Tuchel kui ka Graham Potter.