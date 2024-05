HOKI MM Selgusid veerandfinaalpaarid, Soome võis kaotada kapteni

Kolm ja pool minutit enne matši lõppu viskas Šveits kolmanda ja tundus, et mäng on tehtud. Vähem kui kaks minutit enne lõpuvilet sai karmi veaga hakkama Soome kapten Mikael Grandlund, kes sai 5+20 minutit karistuse, sest lõi vastas hokikepiga peapiirkonda.

B-grupi viimases mängus läksid vastamisi Rootsi ja Slovakkia. Neist esimene on kogu MMi peale ainus koondis, mis pole kaotanud ühtegi punkti ja on võtnud normaalajal seitse võitu. Ise on visatud 39 väravat ja oma võrku on lubatud 9 litrit.