Rallilegend lahkub WRCst

Tema otsust oodatakse hinge kinni hoides, sest Moutoni võimuses on öelda, et kui näiteks pealtvaatajad seisavad raja ääres valedes kohtades või eiratakse mõnda muud ohutusreeglit, siis kiiruskatset ei toimu või tuleb selle start edasi lükata.

Mouton avaldas oma lahkumise MM-sarjast Portugali ralli ajal ning prantslannale jättis südamliku mulje, kuidas fännid talle punktikatse eel kaasa elasid. «See oli väga eriline, sest inimesed lehvitasid ja me peatusime ka, et vastu lehvitada, sest tahtsime neid tänada.

On uskumatu, et meil on sellised mälestused ja selline toetus. See on väga emotsionaalne. Tegin oma töö ära, olen väga rahul. Etendus peab jätkuma,» sõnas Mouton Rallyjournalile.