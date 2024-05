Purjus poksija ähvardas stjuardessi läbi peksta

Adamek oli suutnud jõuda lennuki pardale, mis pidi ta lennutama USAsse. Võitlussportlasel tekkis aga pardapersonaliga tüli, mis ei tahtnud vaibuda. Sündmuse pealtnägija tõdes Poola portaalile Fakt, et poksija käitus väga agressiivselt.

«Reisijad ja lennuki töötajad kuulsid tema suust palju roppusi. Sportlane ütles stjuardessile muu hulgas: «Ja mis sa minuga teed? Teen sinuga pärast starti üks-null, küll näed»,» jutustas pealtnägija. Lennuki kapten otsustas, et teiste reisijate ohutuse tagamiseks tuleb tülinorija enne õhkutõusu lennukist välja tõsta.

Kui juhtum avalikuks tuli, hakkas poksija vaidlema, et ta pole midagi valesti teinud ja nõuab oma õigusi kohtus. Hiljem ta viha siiski rauges ning kohtuteed ta ette ei võta, kuid ei näinud ka, et oleks midagi valesti teinud.

«Istusin juba USAsse suunduvas lennukis. Järsku lähenes mulle stjuardess. Mulle öeldi, et ma olen purjus ja ma ei tohi lennata. Ja see on täielik jama. Pärast laupäevast võitlust Gliwices jõin veini, hommikul ühe õlle ja kõik,» rääkis Adamek intervjuus Faktile. Väidetavalt pääsenud mees aga järgmisel päeval siiski USA poole teele.