Tiimiboss: WRC peab kiiresti leidma uue suuna, et vältida hääbumist

M-Spordi tiimipealik Richard Millener nõustub teiste meeskonnabossidega tehniliste reeglite asjus: 2025. ja 2026. aastaks on mõttetu teha radikaalseid muudatusi. Seda viimast pakkus veebruari lõpus välja rahvusvahelise autoliidu (FIA) WRC komisjon. Millener sõnul pole võimalik nii lühikese ajaga meelitada sarja ühtegi uut meeskonda.

Selle asemel tuleks keskenduda 2027. aasta määrustele. Milleneri sõnul on see reaalsem variant rohkemate autode stardijoonele saamiseks, kuna see annab arenguks paar lisa-aastat.

Richard Millener Foto: M-Sport

Millener leiab, et autode kulusid tuleb paremini kontrollida, kuid seda on lihtsam öelda kui teha. «Kui minu meeskonnal on rohkem raha kui kellelgi teisel, kulutaks me autole alati rohkem raha.

Minu jaoks on küsimus selles, miks meil ei ole rohkem autosid. Ja see on sellepärast, et nad (autotootjad – toim) ei näe rallis praegu väärtust, kuna see pole piisavalt globaalne. See pole piisavalt nähtav,» ütles Millener portaalile rallyjournal.com.

Milleneri sõnul peavad WRC juhid tegutsema, et spordiala areneks ja liiguks edasi. Ta toob näiteks golfi, mis on suutnud oma fännibaasi edukalt kasvatada.

«Mulle meeldib golfi vaadata. See on nii erinev sellest, mis oli kümme aastat tagasi. Siis toimunud Ryder Cup oli väga uhke härrasmeeste üritus, väga vaikse plaksutamisega. Ja nüüd on see nädal nagu absoluutne pidu. Niisiis, DNA on endiselt olemas, kuid kõik selle juures on muutunud,» selgitas Millener.

Tema hinnangul on rallil ja golfil palju ühiseid jooni. «Golf kestab samuti pikalt. See võistlus vältab üle kolme päeva. Selle matšid kestavad neli tundi. Neid pole eriti põnev vaadata, välja arvatud juhul, kui olete tõeliselt golfihuviline.

Golf on rohkem uudistes kui ralli. Ja kui vaadata paberit, pole see nii põnev kui ralli. Seega peame välja pakkuma mõned ideed, mis WRCd edasi viivad ja dramaatiliselt muudavad. Mõnele inimesele see ei meeldi. Aga kui me ei muutu, jääme maha. Ja ma arvan, et me jääme praegu maha,» ütles Millener ausalt.