Klavan: kui Klopp mulle esimest korda helistas, panin toru ära, sest ei uskunud, et see on tema

Endine Eesti koondise kapten Klavan liitus Liverpooliga Saksamaa kõrgliigaklubist Augsburg viie miljoni euro eest. Ta oli sel ajal 30-aastane, mis tegi temast kogu Klopi ametiaja kõige vanema klubisse palgatud mängija.

Keskkaitsjana tegutsenud Klavan murdis end peagi vigastustest räsitud meeskonna põhikoosseisu. Kuid kuidas see kõik algas? Klavan teadis Kloppi Bundesliga aegadest, viimane kogus seal kuulsust Dortmundi Borussia juhendajana. Intervjuus portaalile daveockop.com meenutas nüüd 38-aastane Klavan, kuidas tema suhtlus Klopiga naljakalt alguse sai.

«Ma arvan, et esimest korda kuulsin Liverpooli huvist 2016. aastal, umbes maikuus. Lugu on selline. Mu agent helistas mulle ja ütles, et üks Liverpooli klubi tunneb mu vastu huvi. Siis ma küsisin, kas see on Everton. Ja ta vastas, et ei-ei, punased.

Pärast seda leppis mu agent Jürgeniga telefonikõne kokku. Kui Jürgen mulle helistas, ma ei uskunud, et see oli tema. Panin toru hargile ja ta saatis mulle selfi, kinnitades, et see on tema. Ja siis, pärast seda, rääkisime jalgpallist,» meenutas Klavan.