Suure kaalulanguse teinud endine tipptennisist hoiatas petturite eest

Probleem läks nii suureks, et Cibulková tegi hoiatava postituse, kus andis märku, et tema nime kasutavad ära petturid. «Kallikese, te olete mulle viimastel päevadel selliseid pilte saatnud. Nii nagu aastaid tagasi, on see ka nüüd pettus. Taaskord on keegi mu nägu ja nime sellise jama pärast kuritarvitanud. Nii et palun ärge uskuge seda,» teatas Cibulková Instagrami story’s.