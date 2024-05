Hyundail on ideid, kuidas Tänakut aidata

Prantslase sõnul on Tänak andnud tiimile väga selgelt mõista, millises suunas soovib ta autot muuta ning Hyundai hakkab selle nimel töötama võimalikult ruttu. «Meil on mõned ideed, testime mingeid asju ja võib-olla võtame need tänavu ka kasutusse,» kostis Abiteboul.

Hyundail on võimalik sel hooajal kasutada kahte homologatsioonijokkerit ehk kaks võimalust teha auto juures suuremaid ümberkorraldusi.

Abitebouli arvates on huvitav, et teine Hyundai täht, MM-sarja punktitabelit juhtiv Thierry Neuville on suutnud auto nõrkustest hoolimata olla edukas. «Fakt, et Ott ütleb, kuidas ta ei suuda teha seda, mida Thierry, tähendab, et autoga pole kõik täiesti korras. Usun, et Otti aidates leiab ka Thierry järgmise käigu.»

Prantslane lisas, et tema hinnangul pole Tänakul enesekindlusega probleeme ning tiimi ülesanne on leida tehnilisi lahendusi, et 2019. aasta maailmameister tunneks end autoga paremini.

MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Sardiinia kruusaralliga. Tänak on punktitabelis kolmas, kaotades Neuville'ile 31 punkti.