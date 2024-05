Tohoh: tennisekaunitar on suhtes mehega, kes on abielus

Sealjuures on huvitav märkida, et Smartpressi allika väitel on Sabalenka silmarõõm abielus, aga alustab õige pea lahutusprotsessi. Arvatakse, et valgevenelanna ja sambamaa mees kohtusid USAs Miamis, kus mõlemad elavad.

Pole teada, millal Sabalenka ja Koltsovi teed lahku läksid, aga tennisist sõnas paar päeva pärast mehe surma, et nad polnud enam intiimsuhtes. «Konstantini surm on suur tragöödia. Isegi praeguses olukorras, kus me polnud enam intiimsuhtes, on minu süda murtud. Loodan, et te austate minu ja mu perekonna privaatsust sel raskel ajal,» teatas naine.