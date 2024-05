Postimehe rallisaade «Parc Fermé» on pärast lühikest puhkust tagasi ja seda uues kuues. Seekord võeti luubi alla Hyundai meeskond, mis on otsustanud panustada vaid olemasoleva Rally1-auto arendamisesse ja võimalikud reeglimuudatused neid ei kõiguta. Kas tegemist on õige otsusega? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja uue püsikülalisena Kauri Pannas. Head kuulamist!