FOTOD Sünge ja ilus! Vaata, millise autoga stardib eestlane WRCs

Virves ja tema kaardilugeja Aleks Lesk istuvad Sardiinias Škoda Fabia RS Rally2 rooli, mille valmistab ette Hispaania tiim Race Seven. Eestlane saab autoga esimese tutvuse teha alles kohapeal, paar päeva enne rallit. «Kilomeetreid tuleb vöö vahele vähe, aga nurisema ma ei hakka, see on oluliselt parem kui kodus istuda. Eks mul tuleb lihtsalt võimalikult kiiresti vajaminev tunnetus kätte saada ja üritada oma kiirust näidata,» sõnas Virves 8. mail Postimehele.