Hokiboss selgitas, miks nad lubasid Venemaal mängiva mehe MMile

Pariisis sündinud 34-aastase hokimehe kaasamine on tekitanud küsimusi, kuna hoolimata Venemaa sissetungist Ukrainasse teenib ta leiba Venemaa klubis Jekaterinburgi Avtomobilistis. KHLis on ta mänginud üheksa hooaega ning seda peaaegu järjest, vaid hooajal 2017/18 põikas ta hokiaastaks Šveitsi meistrivõistlustele.

Da Costa kaasamine on tekitanud küsimusi ka seetõttu, et näiteks Prantsusmaa korvpalliliit ei võta tänavusele Pariisi olümpiale kaasa mängujuhti Thomas Heurteli just seetõttu, et ta mängib Venemaal, esindades Peterburi Zeniti.